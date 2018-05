"L’Arme Fatale" : comment Clayne Crawford s’est grillé pour de bon avec Damon Wayans

A l’écran, leurs personnages surmontent leurs différences pour former un redoutable duo d’enquêteurs. Dans la vraie vie, il en était tout autre. Clayne Crawford et Damon Wayans, alias Martin Riggs et Roger Murtaugh, les héros de la série "L’Arme Fatale", ne retravailleront sans doute jamais ensemble. Le 5 mai dernier, les producteurs de la série annonçaient le départ du premier, coupable de "comportements abusifs" sur le plateau de la saison 2. Quelques jours plus tard, le programme diffusé en France sur TF1 était reconduit pour une troisième saison avec Sean William Scott dans le rôle du "sortant". Mais comment en est-on arrivé là ?





Flashback. Après avoir longuement caressé l’idée d’un "reboot" des films de Richard Donner avec Mel Gibson et Danny Glover, la Warner annonce à l’automne 2015 son intention d’en faire une adaptation télé, sous l’impulsion du scénariste Matt Miller et du réalisateur McG ("Charlie’s Angels", "Terminator : Renaissance"). Les fans sont sceptiques, les projets de ce genre étant rarement convaincant. Un an plus tard, le résultat dépasse toutes les attentes. Hyper rythmé et sans fioriture, cette relecture réussie fait un carton, aussi bien auprès du public que des critiques qui saluent l’alchimie entre ses deux vedettes.