"Sam" saison 2 sur TF1 : qui est Natacha Lindinger, la remplaçante de Mathilde Seigner ?

Pour la remplacer, les producteurs de "Sam" ont fait appel à Natacha Lindinger, une comédienne qu’on a pu voir dans de nombreuses fictions télé comme "Hard" et "Kaboul Kitchen" sur Canal + ou encore "Les Petits Meurtres d’Agatha Christie" sur France 2. A charge pour elle de faire oublier celle qui triomphe actuellement au théâtre aux côtés de Richard Berry dans "La Nouvelle".





"J’ai senti la crainte autour de moi", reconnaît l’intéressée, dans une interview accordée à nos confrères de Puremédias. "En ce qui me concerne, j'ai cherché cette crainte en moi et je ne l'ai jamais trouvée. Mathilde incarnait parfaitement le rôle. Quand on m'a proposé de le reprendre, je me suis juste dit que je n'avais pas envie d'essayer de faire comme elle."