Surprise ! Victoria Abril quitte la série "Clem" sur TF1

La disparition de Caroline a-t-elle été imaginée d’un commun accord avec la comédienne ? Dans une interview accordée en février dernier au Parisien, à l'occasion du lancement de la pièce "Paprika", Victoria Abril critiquait ouvertement la série. Et évoquait un éventuel départ. "Peut-être que ça s’arrête cette année pour moi, on ne sait pas", disait-elle. "Depuis qu’on est passé à 10 épisodes de 52 minutes, c’est un peu trop formaté. Avant, on touchait des thèmes importants, graves parfois (...) J’ai dit que je continuerais tant qu’il y aurait des thèmes et des choses à jouer. J’attends les scénarios."





Programmé ou pas, le départ de Victoria Abril constitue un sacré challenge pour les scénaristes de la série. "On a essayé de développer des histoires pour faire vivre son personnage, mais il avait vécu tellement de péripéties que c'était difficile", explique ce mardi au quotidien Rose Brandford-Griffith, la productrice. "Vu la carrure de la comédienne, on ne pouvait pas la mettre en figuration". Reste maintenant à savoir comment ce départ va être mis en scène… Et s’il sera véritablement définitif.