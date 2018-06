"L’Arme Fatale" : des enregistrements accablent l’acteur Clayne Crawford

Si les producteurs ont décidé de recruter le comédien Sean William Scott pour palier à l’éviction de Clayne Crawford, certains au sein de l’équipe semblent n’avoir pas encore réglé tous leurs comptes avec ce dernier. Le site américain de "Variety" a en effet dévoilé le week-end dernier une série d’enregistrements pour le moins accablants. Dans le premier, on entend un échanges d’amabilités assez surréalistes entre Crawford et Wayans.





"Tu es la plus grosse pleureuse que j’ai rencontré de toute ma vie", lance le premier au second qui lui répond par une injure pour le moins explicite. L’interprète de Riggs explique ensuite à son partenaire que s’il a décroché le rôle de Murtaugh, c’est uniquement parce ses "putains de frères" sont à la mode. Clayne Crawford fait référence à Marlon et Keenen Wayans, qui ont eu du succès ces dernières années avec des comédies parodiques comme "Scary Movie" et "Cinquante Nuances de Black".