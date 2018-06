L'un de ces 10 tubes sera "La Chanson de l'année 2018" ce soir sur TF1 : oui mais lequel ?

Son troisième album n’est pas encore sorti, mais déjà Kendji Girac en offre un avant-goût avec ce morceau rythmé, dans la lignée des précédents. Vainqueur de la saison 3 de "The Voice", le chanteur a déjà remporté deux fois le concours de la chanson de l’année, en 2015 avec "Andalouse", et 2016 avec "Me Quemo".