VIDÉO - Pourquoi "Les Bracelets Rouges" n’est pas une série médicale comme les autres

Dès les premières minutes, le spectateur suit le parcours de Thomas (Audran Cattin, vu au cinéma dans "L’Ascension"), un jeune garçon qui doit être amputé d’une jambe, victime d’une tumeur. Bien vite, il se lie d’amitié avec Clément (Tom Rivoire, vu dans "La Guerre des Boutons"), son camarade de chambre qui a développé un étonnant sens de l’humour afin d’affronter sa propre situation.





Si "Les Bracelets Rouges" surprend, c’est grâce à son réalisme et son énergie de tous les instants. Alors que les parents des jeunes patients vivent comme une souffrance chaque visite à l’hôpital, leurs enfants ont transformé ce dernier en véritable terrain de jeu, recréant une forme de vie en communauté qui rappelle le collège ou le lycée. Entre amitiés et amourettes, on oublierait (presque) la gravité de certaines situations.