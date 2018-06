"Grey’s Anatomy" : encore deux saisons et puis c'est tout ?

"On y arrive. Shonda (Rhimes, la créatrice de Grey’s Anatomy – ndlr) et moi prendrons la décision ensemble", assure-t-elle. "Il y a une fin à tout. Et ça se rapproche. Je veux être plus impliquée dans la vie de mes enfants à mesure qu’ils grandissent. Et ils ont de plus en plus besoin de moi dans un monde aussi fou." De son côté Shonda Rhimes ne tourne pas autour du pot : "Oui on réfléchit à la façon dont on pourrait terminer une série aussi culte. Et d’ailleurs, comment on finit quelque chose comme ça ?".









"Grey’s Anatomy" a été officiellement renouvelée pour une 15e saison par la chaîne ABC le 20 avril dernier. Le tournage pourrait débuter cet été, pour une diffusion à partir de la fin 2018 aux Etats-Unis, puis au printemps 2019 en France. Si Ellen Pompeo est sous contrat pour une 16e, la mise en chantier dépendra bien sûr des audiences. Et de la volonté de sa star. "Grey's continuera tant qu'Ellen en a envie", a déclaré à plusieurs reprises Shonda Rhimes.