Camille Combal quittera Cyril Hanouna et "Touche pas à mon poste" à la fin de la saison

L’entretien visait à commenter les bons scores d'audience de sa matinale sur Virgin Radio. Et confirmer qu’il ne rempilerait pas à la rentrée prochaine, comme il l'avait annoncé précédemment. Mais Camille Combal en a profité pour révéler qu’il allait également quitter "Touche pas à mon poste", l’émission de Cyril Hanouna dont il est l’un des piliers sur C8 depuis six saisons. Une sacrée surprise pour les fans.





"L'aventure "TPMP" va prendre fin pour moi en juin. J'en ai parlé longuement avec Cyril. Je pars avec des souvenirs incroyables, j'aime profondément Cyril et toute l'équipe mais c'est la fin d'un cycle", assure-t-il au site médias. "Franchement, j'ai eu une chance énorme de faire cette émission au succès dingue, et je remercie encore les équipes, Cyril et surtout les téléspectateurs qui sont là chaque soir et sur les réseaux sociaux."