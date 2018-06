"The Walking Dead" saison 9 : la nouvelle patronne de la série promet "de grandes choses" pour ses héroïnes

Si Hollywood a encore du mal à confier ses blockbusters à des femmes, malgré le succès du récent "Wonder Woman" de Patty Jenkins – et avant le prochain "Star Trek 4" de S.J. Clarkson -, l’univers des séries leur est bien plus favorable. En témoignent les succès de Shonda Rhimes, la créatrice de "Grey’s Anatomy" et "Murder", de Jenji Kohan ("Orange is the New Black", "Weeds"), de Lena Dunham ("Girl"), de Martin Noxon et Sarah Shapiro ("Unreal") ou encore de Phoebe Waller-Bridge, qui vient de faire sensation avec "Killing Eve", une fiction policière où flic et serial killer sont jouées par des femmes.





Ce mercredi, Angela Kang s’exprimait pour la première fois depuis sa prise de fonction dans le cadre d’une conférence de presse organisée à New York par la chaîne AMC autour de ses talents féminins. Diplômée en arts de l’Université de Californie, cette fille d’immigrés sud-coréens se sait attendue au tournant, à l’heure des combats féministes. "Nous allons raconter de grandes histoires avec les femmes de la série", a expliqué la nouvelle patronne de "The Walking Dead". "Pour tous les gens qui se passionnent pour les personnages de Michonne, Maggie ou Carol – et ceux qui attendent ça en particulier – ils vont voir de grandes choses de la part de nos talents féminins."