Game of Thrones : il faudra attendre 2019 pour la 8e (et dernière) saison

Adaptation des romans fantastiques de George R.R. Martin, la série raconte la lutte de plusieurs familles pour conquérir le "trône de fer". L'une des séries les plus sombres et les plus controversées jamais réalisées, "Game of Thrones" a été critiquée dès ses débuts en 2011 pour son extrême violence.





Reste qu'elle a déjà reçu un record d'Emmy Awards et chaque épisode attire plus de vingt millions de téléspectateurs aux Etats-Unis. La sixième saison était la première à ne pas être inspirée directement du roman "Le Trône de Fer", dont le cinquième tome a été publié en 2011. Deux autres sont prévus mais à une date indéterminée.





Les auteurs de l'adaptation télévisée David Benioff et D.B. Weiss avaient indiqué en 2016 que la série s'achèverait après huit saisons. Alors que la saison 7 ne comptait que sept épisodes, la saison 8 ne devrait en compter pour sa part que six.