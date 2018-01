Qui est Jeremstar, le blogueur people au cœur de l'affaire qui agite le Web ?

Il a fait une école pour devenir steward. Mais c’est grâce à son postérieur que sa carrière a décollé. A la fin des années 2000, Jeremstar, de son vrai nom Jérémy Jordan Gisclon, fait "le buzz" sur le net en postant des vidéos où il se balade dans la rue dans le plus simple appareil.





"Je ne me prends pas au sérieux et j’aime emmerder tous ces petits connards qui m’ont foutu dans bâtons dans les roues", explique-t-il en 2010, sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur Direct 8, où il est venu défendre son livre, "Jeremstar, star à tout prix" (Textes Gais). Avant de retirer ses vêtements devant l'animateur et ses invités, partagés entre gêne et hilarité.