Qui est Laura Laune, l’humoriste dont la blague sur la Shoah ne passe pas ?

"Elles osent tout". Dans un sujet consacré au renouveau de l’humour féminin, le JT de 20H France 2 diffusait vendredi 19 janvier un extrait du spectacle de Laura Laune. "Quel est le point commun entre les juifs et les baskets ?", demande-t-elle. Silence dans la salle. Réponse de la jeune humoriste belge : "On en trouve plus en 39 qu’en 45". On entend quelques rires, et de faibles protestations, avant de la retrouver, dans sa loge.





"Je n’ai jamais la volonté d’être trash pour être trash en fait", explique-t-elle à l'équipe venue l'interroger. "J'écris des choses qui me font rire, je vois ce qui vient. Puis je teste devant les gens, je vois s'ils rient ou s'ils saignent des oreilles." Visiblement, ils ont été nombreux à "saigner des oreilles" puisque la blague en question va provoquer de vives réactions sur les réseaux sociaux. Et continuer à être commentée pendant plusieurs jours…