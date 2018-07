Le créateur de "The Walking Dead" confirme le départ de l’acteur Andrew Lincoln

On devrait en savoir plus dans les prochaines heures puisque les stars de la série sont attendues ce vendredi au Comic-Con de San Diego pour présenter la saison 9, encore en cours de tournage. D’après les rumeurs, Rick Grimes s'effacerait au cours des six premiers épisodes. Mais sera-t-il réellement tué ? Et si oui comment ? Andrew Lincoln devrait en tout cas recevoir une sacrée ovation de la part du public de la convention.





"Les fans comptent beaucoup pour lui", assure Robert Kirkman. "Et la série compte profondément à ses yeux. Il veut faire quelque chose de spécial pour sa sortie. Et nous avons planifié quelque chose d’étonnant. Je ne veux rien spoiler, mais si vous êtes fan de son parcours, si vous aimez Rick Grimes, si vous aimez le monde de "The Walking Dead", vous aurez envie de voir ce que nous allons faire."