Sandrine Quétier quitte TF1 mais pas tout à fait Danse avec les Stars

Quid de Danse avec les stars et Ninja Warrior ? Selon nos informations, le départ de Sandrine Quétier ne remet pas en cause les prochaines saisons de ces programmes et ne bousculera pas le calendrier déjà établi. L'animatrice n'en a d'ailleurs pas totalement terminé avec DALS puisqu'elle a d'ores et déjà donné rendez-vous ses fans sur la tournée de l'émission. En témoigne ces deux messages à Chris Marques et Maxme Dereymez.