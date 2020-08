Sombre et addictive, "Big Little Lies" débarque ce soir sur TF1

Réalisés par Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club) et écrits par David E. Kelley (Ally McBeal), les sept épisodes cassent petit à petit la façade que ces femmes ont construit toute leur vie. Le meurtre intervient dès le premier épisode - sans qu'on ne connaisse ni la victime, ni le tueur - et alors que les témoignages du voisinage s'enchaînent, nous suivons parallèlement les jours qui ont précédé le tragique événement. Le quotidien de Celeste (Kidman), Madeline (Witherspoon), Renata (Dern) et la nouvelle venue Jane (Woodley) est exploré, de leurs relations entre mères de famille, à leur vie de couple souvent malheureuse.

C'est la série événement de la semaine. TF1 diffuse ce mardi 25 août Big Little Lies, la fiction adaptée du roman de l’Australienne Liane Moriarty, Petits secrets, grands mensonges. Emmenée par Nicole Kidman, Shailene Woodley, Reese Witherspoon, Laura Dern et Zoé Kravitz, la série lancée en 2017 sur HBO nous plonge dans la communauté très aisée de Monterey, en Californie aux côtés de plusieurs mères de famille, quelques jours avant un meurtre qui va ébranler cette micro-société.

Un conte immersif à l'atmosphère lourde, prêt à imploser à tout instant. Le calme des vagues de la côte californienne s'oppose à un climat tendu entre tous les personnages de cette petite communauté. Les secrets et faux-semblants s'accumulent à mesure que la détresse de ces femmes grandit. La mini-série prend son temps pour nous raconter l'histoire de ces desperate houseviwes, qui doivent faire face à la violence d'un mari abusif (incarné par Alexander Skarskgard), à la violence d'un enfant mis de côté par les autres, ou à celle d'une compétition permanente avec le reste des mères de famille.

Big Little Lies est captivante, bien aidée par une mise en scène léchée et une interprétation parfaite de toutes celles et ceux qui portent cette histoire de sept épisodes. Elle vaut moins pour son meurtre mystérieux que pour le portrait de ces femmes éprouvées par de lourds secrets et cachotteries.