Star de "The Walking Dead" et compagnon de Diane Kruger : ce qu’il faut savoir sur l’excellent Norman Reedus

Appelez-le "Mister 20 millions de dollars" ! Soit la somme que Norman Reedus, 49 ans, aurait décrochée pour prolonger son bail au générique de The Walking Dead. Si l’interprète de Daryl Dixon est un visage récurrent de la série fantastique depuis 2010, les producteurs ont vraisemblablement décidé de mettre le paquet pour le conserver, et lui donner le premier rôle après le départ annoncé de son partenaire Andrew Lincoln, alias le shérif Rick Grimes.





La promotion de Norman Reedus n’est qu’une demi-surprise. Au fil des 8 saisons, le taiseux Daryl Dixon, qui ne sort jamais sans son arc, ses flèches, son gilet en cuir, sa Harley Davidson et sa mèche rebelle, est devenu l’un des personnages les plus populaires auprès des téléspectateurs. Et pourtant : à l’origine le comédien avait auditionné pour le rôle du tourmenté Merle Dixon, frère de Daryl et figure majeure des comics dont la série est inspirée.