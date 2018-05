"The Voice 7", le récap de la finale : Maëlle devient la première gagnante de l'émission

THIS IS IT - Maëlle, Xam Hurricane, Raffi Arto et Casanova s'affrontaient ce soir en finale de la saison 7 de "The Voice".Et c'est la jeune candidate de l'équipe de Zazie qui l'a emporté, devenant la première gagnante de l'histoire de l'émission. Tous les temps forts, c'est par ici...