"The Voice 7" : Maëlle, Hobbs, Sherley Parédès, Betty Patural… Qui sont nos favoris dans chaque équipe ?

Qui n’a pas eu la chair de poule en découvrant sa reprise à fleur de peau de "Paradis Perdu", le morceau de Christine and the Queens, lui-même inspiré du "Heartless de Kanye West" ? Dans un programme où l’émotion prime avant tout, Hobbs part avec une longue d’avance sur Gabriel, plus classique. Et Yasmine Ammari, plus (trop ?) professionnelle. L’outsider ? Ancien finaliste de "La France a un incroyable talent", l’apprenti-rockeur Raffi Arto a de fervents soutiens parmi les téléspectatrices, jeunes et moins jeunes.