The Voice 7 : on s’est incrusté aux dernières répétitions avant le deuxième prime

À l'inverse, lui aborde ce second prime "le plus légèrement possible afin d’avoir plus de poids émotionnel". Vous n'avez pas tout compris ? Nous non plus. Mais c'est aussi ce qui fait le charme du déjanté Frédéric Longbois qui commence par nous dire qu'il va chanter "Ce matin, un lapin a tué un chasseur" avant de se raviser. Il opte pour une chanson plus classique du répertoire français. Décroche les applaudissements de son coach, Mika. Et nous file des frissons. Avant lui, Casanova et surtout Guillaume ont fait swinguer l'interprète de "Relax". Un décor qu'on monte et qu'on démonte, des danseurs qu'on rappelle sur scène, les talents se succèdent dans la scène, entre collégiale et titres individuels. Un nouveau round de répétitions aura lieu à quelques heures du grand direct samedi. Après, il sera trop tard pour quatre d'entre eux. Alors autant en profiter à fond.