"The Voice Kids" : on a vu les premières images de la saison 5 avec Amel Bent et Soprano

Ils ont tourné l’hiver dernier. Mais c’est comme s’ils s’étaient quittés hier. Réunis ce mercredi dans un hôtel particulier en plein cœur de Paris, les coaches de "The Voice Kids" sont venus présenter les premières images de la saison 5, qui sera diffusée prochainement sur TF1. Nouveauté majeure : ils ne sont plus 3 mais 4 dans les fauteuils rouges, comme dans la version adulte. Deux garçons, deux filles, parité oblige. Et surtout, après le départ de Matt Pokora, deux petits nouveaux, la chanteuse Amel Bent et le rappeur Soprano, visiblement très complices avec les deux "vétérans" du programme, Jenifer et Patrick Fiori.





Dès la première audition à l’aveugle, la toute jeune Inès, 11 ans, impressionne le quatuor avec une reprise du classique tragique de Queen, "The Show Must Go On". Tout le monde buzze, sous le charme, et on les comprend tant la fillette fait preuve d’une maîtrise bluffante. En short et t-shirt, la guitare électrique en bandoulière, le blond Alexander livre lui une version rugissante du "Johnny B. Goode" de Chuck Berry, qui pousse Patrick Fiori et Jenifer à entamer un rock endiablé. Amel Bent, qui se rappelle aux bons souvenirs de "Danse avec les stars", en profite pour inviter Soprano à swinguer avec elle. Bonne ambiance.