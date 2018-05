"The Walking Dead" : Andrew Lincoln s’en va, Norman Reedus devient la star

Les fans de "The Walking Dead" en tremblent d’avance. Et certains risquent même d'être très en colère. La presse américaine révèle que l’acteur britannique Andrew Lincoln, qui incarne le shérif Rick Grimes depuis la première saison, en 2010, va quitter ses partenaires lors des premiers épisodes de la prochaine, qui sera tournée cet été. Un sacré choc puisque son personnage est par ailleurs le héros des comics à succès de Robert Kirkman, dont la série est inspirée.





Machiavéliques, les scénaristes ont depuis toujours l’habitude de prendre des libertés avec le matériau d’origine. Durant la saison 8, ils ont ainsi donné la mort à Carl, le fils de Rick interprété par Chandler Riggs. De là à tuer le père ? C’est en tout cas la décision qui a été prise, révèle "The Hollywood Reporter", vraisemblablement avec l’accord du comédien qui avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de relancer sa carrière au cinéma. Par le passé on a pu le voir dans "Love Actually" ou "L'Arnacoeur", avec Vanessa Paradis.