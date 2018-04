"Versailles" : un acteur blessé sur le tournage poursuit son combat judiciaire contre la série de Canal +

"Cette histoire aurait été un non-évènement si Capa Drama s’était bien comportée. Au lieu de quoi, ils ont voulu dissimuler, n’hésitant pas à tenter d’établir des faux et manipulant des pièces", affirme au Parisien Me David Koubbi, l’avocat du comédien. La société de production assure elle que "toutes les précautions ont été prises" et qu’elle a "joué la transparence la plus totale" en "transmettant toutes les informations et l’ensemble des rushes". "La seule chose que je peux obtenir, c’est la vérité", déclare Raphaël Lévy à 20 Minutes. Une vérité sur laquelle la justice devra faire la lumière.