VIDÉO - "America's Got Talent" : un trapéziste lâche sa partenaire dans le vide

Grosse frayeur, mardi soir, dans le dernier épisode de l’émission "America’s Got Talent", la version US de "La France a un incroyable talent", diffusée sur la chaîne NBC. Mary et Tyce, un couple de trapézistes, s’est présenté devant les juges pour réaliser un numéro spectaculaire, au-dessus d’une scène en feu.





Petite particularité : Monsieur est aveugle d’un œil, victime d’une maladie dégénérative. L’affaire va se corser lorsqu’il décide de se bander entièrement les yeux avant de se mettre en position pour rattraper sa compagne, placée au-dessus de lui. Un frisson parcourt le public. Et c’est soudain, le drame…