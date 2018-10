VIDEO - "Danse avec les stars 9" : connaissez-vous vraiment le jeune comédien Clément Rémiens ?

Sur son CV, du théâtre et encore du théâtre. Repéré par l'association Ephémère, "il y joue plein de petits rôles". Dès 2009, il se produit régulièrement à l'espace Gérard Philippe de Maubeuge. Sept pièces au total, avant de tenter sa chance à la télévision un peu par hasard. "La directrice de casting m'a contacté et le feeling est bien passé", raconte-t-il à la Voix du Nord. Il décroche le rôle de Maxime, le fils d'Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur, dans "Demain nous appartient" dès la fin de ses études au Cours Florent et s'installe à Sète, où est tournée la série. Son premier contrat est de six mois. Le feuilleton est désormais à l'antenne depuis un an.