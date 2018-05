VIDÉO - "Johnny Hallyday, la guerre en héritage" : un long format à découvrir sur LCI

Johnny Hallyday était-il conscient du drame qu’allait engendrer son dernier testament, rédigé en 2014 en Californie ? C’est ce que laisse entendre Gilles Lhote, l’auteur de "Johnny, le guerrier". Cet ami de longue date raconte. Ce vieux camarade de route raconte une discussion à laquelle il a assisté début 2015 à Los Angeles entre Johnny et le créateur de mode Christian Audigier, quelques mois avant sa mort, au sujet du casse-tête de sa succession.





"Tu as raison d’être prévoyant, j’ai fait la même chose et j’ai décidé de privilégier Laeticia et les filles jusqu’à la fin de leur vie parce que je sens que derrière, ça va être la merde", aurait ainsi déclaré le rockeur à son ami. Il ne croyait pas si bien dire… Ce jeudi 24 mai, les avocats de la veuve du chanteur ont fait savoir, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qu’ils refusaient la médiation proposée par la partie adverse. Une nouvelle audience a été fixée au 22 novembre prochain.