"L'Aventure Robinson" : mais que sont partis faire Maître Gims et Kendji Girac sur une île déserte ?

"Je n'avais pas peur pour mon image, j’espérais juste être à la hauteur", explique quant à lui l'ancien vainqueur de The Voice. "Je me suis rendu compte que je pouvais aller plus loin, que je pouvais survivre en toutes circonstances : tempête, pluie, etc., que je peux me débrouiller et rester 5 jours sans manger", ajoute-t-il.





Gims reconnaît pour sa part que l'émission lui a fait prendre conscience de certains aspects de la vie. "Je me suis rendu compte que je n’avais besoin de rien" reconnait-il. "Sur place tu ne penses plus à l’hôtel 5 étoiles, tu cherches juste un abri pour dormir et manger. Je veux rester sur ça. Tu te plains moins. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand chose. Ca m’a rappelé la chance que j’ai au quotidien. Maintenant, je regarde les gens qui ont moins. C’est ça que je retiens".