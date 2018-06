VIDEO - Quand Laura Smet se battait à l’école à cause du "Guignol" de Johnny Hallyday

"Un enfant, c’est fragile. Elle est la fille d’un papa et d’une maman connus", poursuit-il, visiblement ému. "Il faut faire attention parce qu’ils sont fragiles (…) C’est dur d’élever un enfant, c’est dur de ne pas faire de fautes. Moi j’ai été très marqué dans ma jeunesse parce que je n’ai pas été élevé par mon père. J’ai dû le rencontrer une fois dans ma vie et à la sortie de l’école les enfants me disaient : toi t’as pas de père tu dois être le fils d’un Boche (…) ça m’a marqué."





Un coup de gueule qui n’empêchera pas les auteurs des "Guignols de l'info", au contraire, de continuer à se moquer du chanteur, de son exil fiscal à l’adoption de Jade en passant par sa célèbre publicité pour une enseigne d’opticiens. Dès 1989, Johnny s'était vengé symboliquement en coupant le nez de sa marionnette dans "Nulle Part Ailleurs", en présence d’un Philippe Gildas hilare.