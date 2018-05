VIDEO - Quand le nouveau patron de FO Pascal Pavageau s'inspire du "Seigneur des Anneaux" pour son discours

Un discours très écrit et revendicatif qui a sans doute plu aux plus pointus des fans de Tolkien et Peter Jackson. Et pour cause : plusieurs phrases ont semblé être grandement inspirées voir copiées à partir du film. Les phrases des personnages phares comme Aragorn ou Gandalf y sont citées, à l'instar de "Vous ne passerez pas", ou encore : "Un jour peut venir où l'égalité faillira, où la solidarité s'effondrera, où l'individualisme triomphera... Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups, de la jungle et du chacun pour soi, mais ce jour n'est pas arrivé. Je peux lire dans vos yeux la même crainte qui maintes fois a saisi nos camarades"... Une séquence forcément drôle et bien sentie, qui permet de connaître plus rapidement son auteur, qui porte un syndicalisme nettement plus combatif que celui de son prédécesseur Jean-Claude Mailly.