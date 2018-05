Qui est Blanche Gardin, l’humoriste qui a dynamité les Molières 2018 ?

Après quelques apparitions dans "Le Vrai Journal", de Karl Zero, Blanche Gardin entre en 2006 dans la bande du Jamel Comedy Club. Un an plus tard, elle décroche sa propre émission, "Ligne Blanche", de 2007 à 2008 sur Comédie. Elle va ensuite enchaîner les petits rôles à la télé et au cinéma. Dans "Bref", "Case Départ", "L’Exercice de l’ Etat" ou encore "Parents mode d’emploi" sur France 2 dont elle écrit plusieurs épisodes. Mais c'est bel et bien sur scène qu'elle donne la pleine mesure de son talent comique.





En 2015, elle joue son premier one woman-show, "Il faut que je vous parle", suivi deux plus tard par "Je parle toute seule", pour lequel elle vient d’être récompensée, et qu'elle a joué à guichets fermés dans toute la France ces derniers mois. "Depuis que je suis toute petite, je fais rire la galerie. Ma façon d’exister, c’est de pousser le bouchon et me faire remarquer. Faire et dire des conneries", assume-t-elle. Mission accomplie.