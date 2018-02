VIDEO - Super Bowl : comment Ryan, le "selfie kid", a volé la vedette à Justin Timberlake

"Je n’allais pas avoir deux fois la même opportunité alors j’ai foncé !" Ryan, 13 ans, n’en revient toujours pas. Lors des ultimes secondes de son concert à la mi-temps du SuperBowl, Justin Timberlake a grimpé dans les tribunes du stade, chantant son tube "Can’t stop the feeling" au milieu du public. Parmi les chanceux, un adolescent trop content de voir de près la superstar de la pop. Et qui n’a pas hésité un instant à dégainer son smartphone pour immortaliser l’instant.





"Au début j’ai voulu faire un selfie et mon téléphone est tombé en panne, et puis il s’est rallumé et j’ai pu faire une photo avec lui. C’était tellement cool. Je suis sans voix", a expliqué Ryan, originaire de Scituate, dans le Massachusetts, au micro de la chaîne ABC qui retransmettait l’événement, suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde.