VIDÉO - "The Voice 7" : avec son incroyable reprise de "Paradis perdus" de Christine and the Queen, Hobbs a bluffé le jury

Durant les présentations, il explique que "la musique est entrée dans [sa] vie lorsqu'[il] avait six ou huit ans". C'est sa maîtresse d'école qui l'avait encouragé à rejoindre la chorale de l'école primaire. Malheureusement ses parents, estimant qu'un garçon n'avait rien à faire dans une chorale, l'ont empêché d'intégrer cette formation. "Dans ma famille, chanter, ce n'était pas pour les garçons. Un garçon ça doit être beaucoup plus viril, ça doit jouer au foot, alors que moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus spirituel. Et c'est quelque chose qu'ils n'admettaient pas", raconte le jeune homme.





C'est ainsi que durant dix ans, il a chanté en cachette de ses parents, attendant d'être seul dans la rue pour chanter avant d'aller à l'école. "On a essayé de m'empêcher d'être moi-même, mais c'est comme si j'avais toujours eu ce petit truc en moi qui fait que je ne me suis jamais laissé faire". A 18 ans, il a pris sa liberté et désormais, comme il le dit lui-même, il n'a "plus besoin de se cacher".