VIDEO - "The Voice 7" : Guillaume, le Joe Cocker belge, fait chavirer les quatre coaches

C’est à l’aveugle que les téléspectateurs de "The Voice", comme les coaches, découvrent l’un des plus singuliers talents de cette saison 7. Un timbre androgyne qui accroche les coaches dès les premières secondes de "Jealous", le tube du Britannique Labrinth. Passé l’effet de surprise, ils buzzent tous les quatre en chœur pour découvrir Guillaume, un chanteur belge de 27 ans en transe derrière son micro. A tel point que ses bras – et ses jambes – semblent parfois ne plus lui appartenir.





Ce talent brut, venu à l'émission avec son papa, peut savourer : c’est son anniversaire ! Mika adore, fan de la chanson… et de l’interprétation toute personnelle du jeune homme. "Il y a un côté Damien Rice un peu folk et une urgence à la Kings of Leon. J’ai les oreilles qui brûlent." Rien que ça. Même constat chez Zazie qui savoure "le contraste entre le physique et la voix. La tristesse de la chanson et le sourire. La lune et le soleil." Que c'est beau !