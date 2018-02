VIDÉO - "The Voice 7" : la jolie prestation de Jorge Sabelico sur "Personal Jesus" de Depeche Mode a captivé Pascal Obispo

ZOOM - Parmi les talents de la deuxième émission de cette saison 7 de The Voice, en voilà un que l'on risque de revoir. Avec ses cheveux longs et bouclés, ses bretelles, sa guitare en bandoulière et des grelots accrochés à ses chaussures, Jorge Sabelico, jeune chanteur franco-espagnol originaire de Barcelone, a séduit les juges avec une version toute personnelle de ... "Personal Jesus", le tube planétaire du non moins planétaire groupe Depeche Mode.