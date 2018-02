VIDÉO - "The Voice 7" : le baby rockeur Raffi Arto va-t-il prendre sa revanche sur "La France a un incroyable talent" ?

Sa petite bouille vous dit quelque chose ? Normal ! En 2012, Raffi Arto faisait sensation en participant, à l’âge de 7 ans seulement, à "La France a un incroyable talent" sur M6. Cravate et cheveux gominés, le gamin du Val-d’Oise épate alors son auditoire en reprenant au piano des classiques du rock n’roll. A commencer par ceux d’Elvis Prelsey, dont les posters recouvrent les murs de sa chambre. Favori de la finale, il terminera à la troisième place…





Six ans plus tard, quelques centimètres en plus, et des joues en moins, on l’a retrouvé ce samedi soir sur le plateau des auditions à l’aveugle de "The Voice 7". S’il ne fait jamais mention de sa précédente expérience télé, il n’a pas changé de goûts musicaux. Et c’est avec "Proud Mary" de Creedance Clearwater Revival qu’il a choisi d’affronter l’oreille experte des quatre coaches.