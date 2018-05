VIDEO – "The Voice 7" : Maëlle encore époustouflante sur "Diego, libre dans sa tête"

Avant elle, la rockeuse B. Demi-Mondaine avait paru fatiguée, sans doute trop pour rendre justice à "The Show Must Go On", le chant du cygne de Freddie Mercury avec Queen. Après leurs prestations individuelles, les deux candidates se retrouvent pour interpréter "I Put a spell on you" version Nina Simone en duo. Béatrice a retrouvé des couleurs… mais Maëlle ne se laisse pas impressionner.





Sans surprise, c’est la benjamine de l’équipe que le public va choisir d’envoyer en finale. Elle y sera opposé à Xam Hurricane qui a triomphé de Ecco dans l’équipe de Pascal Obispo, de Raffi Arto qui a pris le dessus sur Yasmine Ammari dans l’équipe de Florent Pagny et de Casanova, préféré au bout de la nuit à l’iconoclaste Frédéric Longbois. Sera-t-elle la première (jeune) femme à remporter The Voice ?