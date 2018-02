VIDÉO - "The Voice 7" : Mennel reprend "Hallelujah" de Leonard Cohen, un "moment-bijou" pour Mika

"J'ai envie de montrer à ma famille de quoi je suis capable et surtout leur montrer que la musique a une grande place, et que ce n'est pas prêt de s'arrêter", affirme-t-elle. Elle ne croyait pas si bien dire car, dès les premières notes de sa reprise de "Hallelujah" de Leonard Cohen, à peine a-t-elle ouvert la bouche que Zazie se retourne. Quelques minutes plus tard, Pascal Obispo et Mika la suivent. Et enfin, Florent Pagny appuie sur le buzzer. Pour Mennel, c'est un carton plein. Elle a fait se retourner les quatre juges et la salle est debout.





Mika a qualifié la prestation de "moment-bijou". "Tu as amené ta propre lumière (...), tu as raconté ta propre histoire et c'est pour ça que c'était beau", lui explique Mika. Pascal Obispo a eu "l'impression d'être ailleurs", pour Florent Pagny, elle est "dans la dentelle". Zazie, elle, a dit être émue car Mennel a chanté "sans filtre" avec l'impression de lire son journal intime. "Merci de nous offrir ce qu'il y a à l'intérieur", conclut Zazie. Mais les compliments de la chanteuse n'ont pas suffi à convaincre Mennel, celle-ci choisissant de rejoindre l'équipe de Mika. "Un moment de grâce" pour l'heureux juge qui gagne un nouveau talent. Et quel talent !