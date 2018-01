VIDEO - "The Voice 7" : Pascal Obispo à l’aise… et déjà au bord des larmes quand Rebecca reprend "Lucie"

"Tu l’as chanté de manière très sobre, sans faire de vibes, ce qui était forcément interdit", juge Pascal Obispo, qui demande à la candidate si la chanson a une signification particulière pour elle. "Ma mère m’a toujours emmenée voir vos concerts", avoue Rebecca, une confidence qui fait sourire les autres coaches. "Quand on commence à dire ‘ma mère aime beaucoup ce que vous faites, c’est mauvais signe !", se marre Zazie. "Et sa grand-mère déjà y allait !", renchérit Florent Pagny. "C’est un signe du succès. Quand tu as la grand-mère, la mère et la fille, c’est que tu es là depuis longtemps."





Au terme d’un suspense insoutenable, Rebecca livre son verdict : "C’est plus que de l’admiration et de l’amour. Je pense que Pascal sera un bon coach pour moi", annonce-t-elle. Ravi, le chanteur prend sa nouvelle élève dans les bras et l’accompagne jusqu’en coulisses pour saluer sa maman, qui n’a rien perdu du premier grand moment d’émotion de cette saison 7. L’emmènera-t-il loin dans la compétition ? La réponse dans quelques mois… Rappelons que depuis la première édition, jamais une voix féminine n'a remporté "The Voice".