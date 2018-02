"The Voice 7" : qui est Demi Mondaine, la maman rockeuse de l’équipe de Zazie ?

"The Voice, ce n’était pas du tout ma came", avoue B. Demi Mondaine avant d’entrer dans l’arène de l’émission de TF1. Issue de la scène rock underground, cette blonde peroxydée, tatouée de la tête aux pieds se prénomme en réalité Béatrice et fait partie depuis 2009 de Demi Mondaine, un groupe au trois quarts féminin qui s’est taillé une solide réputation sur la scène underground. Et compte déjà plusieurs albums à son actif dont l’excellent Aether, paru en 2014, sur lequel figure "Private Parts", un titre offert par… Iggy Pop, ni plus ni moins.





C’est Zachary, son fils de 12 ans, qui l’a convaincue de participer au télé-crochet le plus populaire de France. Son choix de chanson ? Le brûlant "Baby Did A Bad Bad Thing" de Chris Isaak. Dès les premières paroles, murmurées, Zazie et Florent Pagny sentent qu’ils tiennent une candidate pas comme les autres et se précipitent pour buzzer. Puis lorsque les guitares et la chanteuse s’embrasent, Pascal Obispo et Mika les rejoignent.