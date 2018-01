VIDEO - The Voice 7 : Qui est Edouard Edouard, le crooner dandy qui a rejoint l’équipe de Zazie ?

"Je ne suis pas chanteur à la base, je n’ai jamais pris de cours de chant. Je me demande encore ce que je fais là", confie Edouard Edouard à Nikos. "Je me considère plus comme un escroc", avoue-t-il même à l'animateur avant de monter sur la scène de "The Voice" lors de la première salve d'auditions à l'aveugle de la saison 7. Costard bleu, cravate et chaussettes rouges, c’est avec "Si tu m’aimes encore", la reprise par Nino Ferrer de "It’s a man’s world" de James Brown que ce crooner modeste se présente devant les coaches.





La voix éraillée, la main dans la poche, il décroche un premier buzz de Zazie, subjuguée par sa proposition décalée. Florent Pagny, Mika puis Pascal Obispo craquent à leur tour pour l’un des candidats les plus singuliers de la soirée. "Il est dans le blues, extrêmement incarné, avec une nonchalance et un second degré. Vous avez du style", savoure Zazie. Si les trois garçons redoublent de compliments pour l’attirer dans leurs filets, c’est avec la même décontraction que Edouard Edouard annonce à Zazie qu’il aimerait bien rejoindre son équipe.