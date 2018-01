VIDEO - "The Voice 7" : Qui sont les Kriill, le duo de surdoués qui a repris Stayin' Alive des Bee Gees ?

ZOOM - Ils s’appellent Richard et Klaar, ils ont 28 et 24 ans et ensemble ils forment le groupe Kriill. Leur reprise électro planante de "Stayin’ Alive", le tube des Bee Gees, leur a ouvert les portes de l’équipe de Mika.