VIDÉO - "The Voice 7" : Sherley Paredes hypnotise Mika avec "Comme un boomerang", la chanson maudite de Gainsbourg

Le plus ému ? Mika. "Je t’adore. Je ne sais pas pourquoi mais je t’adore", avoue la pop star britannico-libanais qui compare la jeune femme a "un petit diamant habillé en noir" qu’il faut "protéger". Des mots qui vont droit au cœur de Sherley, qui décide de rejoindre l’équipe de ce dernier, ravi. "Je pensais que tu n’allais pas me choisir", lui avoue-t-il en venant l’embrasser. Et si c’était elle, la première fille à remporter "The Voice" ?