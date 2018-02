Visée pour des postes complotistes, Mennel va-t-elle être effacée de "The Voice" ?

Admirée un jour, détestée le lendemain. Depuis sa prestation remarquée, samedi dernier, sur le plateau de "The Voice" sur TF1, Mennel Ibtissem, 20 ans, a tout connu sur les réseaux sociaux. Lorsqu’elle interprète, lors des auditions à l’aveugle, le classique "Hallelujah" de Leonard Cohen, la jeune femme fait l’unanimité auprès des internautes. Des commentaires dythrambiques qui vont rapidement céder la place à un déferlement de haine. La cause ? Des messages pour le moins "troublants", publiés à l’été 2016 et exhumés sur Twitter.





"C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine", écrit-elle au lendemain de l’attentat de Nice, le 15 juillet. "Et toujours pour rester fidèle, le 'terroriste' prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. #PrenezNousPourDesCons." Deux semaines plus tard, après l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, elle récidive : "Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement."