À 36 ans, Roger Federer est-il "trop vieux" pour remporter un sixième Open d'Australie ?

Un an après, le Roi retourne sur les terres de sa renaissance. En janvier 2017, ils étaient peu à croire à un tel retour en grâce de Roger Federer. A plus de 35 ans, le Suisse était "out" depuis six mois pour une blessure au genou et figurait à la 17e place du classement ATP avant d’aborder son retour à la compétition lors de l’Open d’Australie. Sept matches et sept victoires plus tard, "RF" remportaitpourtant son cinquième titre à Melbourne après une bataille dantesque face à Rafael Nadal et démarrait ainsi l’année sous les meilleurs auspices. En 2017, sur 12 tournois disputés, Federer en glanera pas moins de 7, dont l’Open d’Australie donc, mais aussi Wimbledon.





Avec un bilan de 52 victoires et seulement 5 défaites, le natif de Bâle effectuera un retour fracassant dans le top 5 et se classera derrière son rival de toujours, Rafael Nadal, à la deuxième place de l’ATP. Pourtant, à 36 ans et fort d’un succès à l'exhibition de la Hopman Cup avec la Suisse début janvier, la légende vivante du tennis affirme qu'il ne peut plus être considéré comme favori d'un tournoi du Grand Chelem : "Avec l'âge, je me sens obligé de considérer mes chances à la baisse simplement parce que je ne pense pas qu'à 36 ans, on puisse être favori d'un tournoi." Alors qu’il entre en scène mardi à 9h , heure française, face au Slovène Aljaž Bedene, Roger Federer est-il effectivement "trop vieux" pour prétendre au sacre à la Rod Laver Arena ?