Antidopage : le "no show", ce piège des rendez-vous manqués qui rattrape Alizé Cornet

Dans l'actualité récente, plusieurs sportifs français se sont fait prendre par la patrouille. Certains ne se trouvaient pas à l'endroit où ils devaient être selon leur agenda. Cela a été le cas du spécialiste du triple saut Teddy Tamgho, du cycliste Yoann Offredo et du judoka Loïc Korval, champion d'Europe à l'époque et privé des Jeux de Rio, sa suspension n'ayant pas été purgée à temps. D'autres n'ont pas rempli leur agenda dans les délais impartis sur le logiciel ADAMS, se voyant infligés un "défaut de localisation". C'est ce qui est arrivé, entre autre, au marathonien James Theuri et au champion olympique de lutte aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 Steeve Guénot, suspendu après deux précédents "no show".





En 2011, coupable de trois "no show" à des convocations de l'AFLD, le rugbyman Yoann Huget avait été écopé de trois mois de suspension. Cette décision inédite dans l'histoire du XV de France avait privé le joueur de Coupe de monde en Nouvelle-Zélande. Un an plus tard, le pistard Grégory Baugé a été déchu de son titre de la vitesse aux Championnats du monde de cyclisme sur piste en raison d'une suspension rétroactive pour manquement aux obligations de localisation. Des sanctions très dures que les principaux intéréssés n'ont pas hésité à dénoncer, jugeant le système "trop contraignant".