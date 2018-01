"C’était un connard absolu" : son ex-fiancé, sa perte de poids, ses ambitions... Marion Bartoli se confie sur son retour

Elle avait surpris son monde le 19 décembre dernier en annonçant sur Eurosport son retour à la compétition près de quatre ans après avoir quitté le circuit professionnel. Depuis, trois semaines se sont écoulées. Ce mardi, Marion Bartoli est revenue longuement, dans une interview à L’Equipe, sur sa décision et les vraies raisons de son come-back.





Dans cet entretien accordé au quotidien sportif, celle qui a remporté Wimbledon en 2013 et qui se prépare au Centre national d'entraînement pour un retour prévu le 7 mars prochain au Madison Square Guarden à New York pour un match d'exhibition,

déclare notamment vouloir se prouver qu'elle est "en vie". A ce sujet, elle revient sur son inquiétante et spectaculaire perte de poids, due à un virus, mais pas seulement : "J’ai beaucoup maigri avant le virus en raison de mon ex qui m’a fait vivre une vie d’enfer. C’était vraiment un connard absolu. Je [l’ai] rencontré en mai 2014, et tous les jours, il me disait que j’étais grosse. Tous les jours. Il voyait une fille mince dans la rue, il me disait : "Tu as vu comme elle est mince et belle". (...) J'ai perdu beaucoup de poids, j'étais faible et j'ai chopé un truc en Inde qui m'a achevée."