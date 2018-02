REVIVEZ – Coupe Davis : le joker Mannarino envoie les Bleus en quarts de finale

MANNARINO AU TOP





Haase empoche sa mise en jeu pour débuter le 4e set, mais le Néerlandais commence à accuser le coup physiquement après avoir déjà disputé un simple vendredi et le double hier. Mannarino, quant à lui, est de plus en plus précis dans ses frappes et use son adversaire. Il signe un jeu blanc pour égaliser.





> France - Pays-Bas : 4-6, 7-6 (5), 7-5, 1-1