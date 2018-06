EN DIRECT - Roland-Garros 2018 : match interrompu pour Gaël Monfils et David Goffin, 1 set partout

Mais celui qui avait atteint les demi-finale du tournoi en 2008 faisait lui aussi peur à son adversaire - surtout parce qu'il joue à domicile, dans ce tournoi qu'il aime tant et où il a réalisé ses plus beaux exploits. "Gaël, c’est probablement le tournoi où il est le plus fort de l’année", avait souligné David Goffin en conférence de presse. "C’est toujours compliqué de le jouer, surtout au troisième tour, quand il est lancé. (…) Et tout le public sera derrière lui, il sera sur un gros court. Il est difficile à manœuvrer quand il est très motivé, il court partout, il est très dur à dépasser. Il faudra faire un grand match."