EN DIRECT - Roland-Garros 2018 : Djokovic remonte la pente face à Cecchinato

Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés sur le circuit officiel, mais ils se connaissent bien. Novak Djokovic l'a confirmé en conférence de presse : "Je me suis entraîné de nombreuses fois avec lui à Monte-Carlo. Je réside là-bas et, quand il était à l'académie de Riccardo Piatti, il s'entraînait beaucoup à Monaco lui aussi. On s'est entraîné ensemble sur dur, sur terre. Et on l'a encore fait cette année juste avant Monte-Carlo. Alors je connais plutôt bien son jeu et je l'ai suivi, je l'ai regardé jouer." Assez pour le battre facilement ce mardi et filer en demi-finale ?