EN DIRECT - Roland-Garros 2018 : suivez avec nous la rencontre entre Rafael Nadal et Richard Gasquet

Même s'il ne l'a battu qu'une fois, en 1999 au tournoi des Petits As, alors qu'ils avaient 13 ans, Richard Gasquet a prévenu qu'il ferait tout pour faire un "grand match" contre son "ami" ce samedi. "Ça reste une belle affiche pour moi, j’y vais pour faire un grand match. Je ne vais pas me répéter toute la journée qu’il est extraordinaire. Je sais le challenge que c’est mais je suis un compétiteur, j’ai envie de faire quelque chose, pas d’y aller en me disant que je vais me faire massacrer" a déclaré le Français en conférence de presse. Richard Gasquet est bien conscient de la montagne qui l'attend, et du fait que la principale arme de Nadal, "son coup droit lifté, annule un peu (ses) forces", en particulier sa diagonale de revers.