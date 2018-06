EN DIRECT - Roland-Garros 2018 : suivez avec nous le troisième tour de Gaël Monfils contre le Belge David Goffin

Face au Belge, Gaël Monfils devra rester concentrer. Car de son propre aveux, David Goffin est un "géomètre". "Il ne rate pas beaucoup, il est hyper précis. Il est plus fort physiquement qu’on le pense, que beaucoup de personnes le pensent. Pour moi c’est vraiment un solide joueur du Top Ten. Il est devenu très solide."





Mais celui qui avait atteint les demi-finale du tournoi en 2008 fait, lui aussi, peur à son adversaire - surtout parce qu'il joue à domicile, dans ce tournoi qu'il aime tant et où il a réalisé ses plus beaux exploits. "Gaël, c’est probablement le tournoi où il est le plus fort de l’année", a souligné David Goffin. "C’est toujours compliqué de le jouer, surtout au troisième tour, quand il est lancé. (…) Et tout le public sera derrière lui, il sera sur un gros court. Il est difficile à manœuvrer quand il est très motivé, il court partout, il est très dur à dépasser. Il faudra faire un grand match."